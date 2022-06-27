G7 введет санкции за вывоз зерна с Украины — Белый дом
16:32 27.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Группы семи введут санкции против причастных к вывозу зерна с территории Украины. Об этом говорится в распространенной в понедельник справке Белого дома, посвященной мерам администрации Джо Байдена в отношении РФ.
«Лидеры стран „семерки“ примут решение о введении санкций за нарушения прав человека, включая военные преступления, осуществление нелегитимной власти на территории Украины, а также пособничество России в вывозе украинского зерна», — говорится в документе.
Объявленные меры приурочены к проходящему в Германии саммиту Группы семи.
Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что Москва гарантирует беспрепятственный проход судов с украинским зерном, если Киев разминирует свои порты, и может обеспечить вывоз товара через подконтрольные РФ порты, такие как Бердянск и Мариуполь. Украина, по его словам, также может экспортировать зерно по суше, а самым логичным маршрутом является Белоруссия, с которой, однако, придется снять западные санкции. Путин напомнил, что проблемы на мировом рынке продовольствия начались еще в феврале 2020 года. Он назвал блефом высказывания о якобы осуществляемой Россией блокировке зерна в украинских портах.
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