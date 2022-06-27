0
0
196
НОВОСТИ

G7 введет санкции за вывоз зерна с Украины — Белый дом

16:32 27.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Группы семи введут санкции против причастных к вывозу зерна с территории Украины. Об этом говорится в распространенной в понедельник справке Белого дома, посвященной мерам администрации Джо Байдена в отношении РФ.

«Лидеры стран „семерки“ примут решение о введении санкций за нарушения прав человека, включая военные преступления, осуществление нелегитимной власти на территории Украины, а также пособничество России в вывозе украинского зерна», — говорится в документе.

Объявленные меры приурочены к проходящему в Германии саммиту Группы семи.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что Москва гарантирует беспрепятственный проход судов с украинским зерном, если Киев разминирует свои порты, и может обеспечить вывоз товара через подконтрольные РФ порты, такие как Бердянск и Мариуполь. Украина, по его словам, также может экспортировать зерно по суше, а самым логичным маршрутом является Белоруссия, с которой, однако, придется снять западные санкции. Путин напомнил, что проблемы на мировом рынке продовольствия начались еще в феврале 2020 года. Он назвал блефом высказывания о якобы осуществляемой Россией блокировке зерна в украинских портах.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:00 27.06.2022
Украина планировала создать в Северодонецке базу НАТО с самолетами и РСЗО — МВД ЛНР
0
0
17:40 27.06.2022
Сбер стал лучшей российской компанией в сфере корпоративных коммуникаций и отношений
0
55
17:32 27.06.2022
Reuters назвало не имеющим ничего общего с реальным положением «дефолт» РФ
0
78
17:12 27.06.2022
Фракция «Альтернативы для Германии» назначила уполномоченного по поддержке русскоязычных
0
110
17:10 27.06.2022
Доля молодежи среди сотрудников Сбера составляет почти 60%
0
108
17:00 27.06.2022
ВКС РФ уничтожили цеха ракетно-строительной корпорации «Артем» в Киеве — МО РФ
0
132
16:12 27.06.2022
Преподаватели, ведущие пропаганду против СВО, должны уйти — Володин
0
216
16:00 27.06.2022
ВС Украины за время спецоперации потеряли не менее 50 тыс. человек убитыми, заявляют в ДНР
0
196
15:32 27.06.2022
Зеленский заявил лидерам G7, что «сейчас не время для переговоров»
0
261
15:12 27.06.2022
Москва вводит ответные санкции против 43 граждан Канады — МИД РФ
0
237

Возврат к списку