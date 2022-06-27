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Так называемый "дефолт" РФ не имеет ничего общего с реальным состоянием экономики страны - Reuters

17:32 27.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Технический дефолт, который Соединенные Штаты пытаются объявить России по внешнему долгу, не имеет ничего общего с реальным состоянием российской экономики, которая демонстрирует устойчивость на фоне масштабных санкций со стороны Запада. Об этом в понедельник сообщило агентство Рейтер.

Так, специалисты обращают внимание на то, что рубль является в настоящее время «самой сильной валютой» в мире, которая за последние месяцы лучше других укрепилась по отношению к доллару США. Согласно экспертам, усиление рубля произошло вследствие роста доходов РФ от экспорта энергоресурсов, снижения объемов импортируемой продукции и контролем за движением капитала. Еще одним признаком устойчивости российской экономики Рейтер назвало высокие цены на нефть, поступления от продажи которой вносят весомый вклад в формирование бюджета, а также снижение ЦБ РФ ключевой ставки до 9,5% годовых, что стало сигналом о постепенной нормализации экономической ситуации в стране.

Кроме того, аналитики указывают на отсутствие продовольственного дефицита в России и низкий уровень безработицы, которая составляет исторически минимальные 4%. В этой связи Рейтер отмечает, что власти РФ «могут и готовы» исполнять свои внешние долговые обязательства, однако этому препятствуют действия самого Запада.

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