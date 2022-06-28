Оппоненты РФ ждут, что она придет к ним на поклон, но этого не будет — Медведев

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оппоненты России ждут, что либо она пойдет к ним на поклон, либо ее экономика рухнет, но этого не произойдет. Такое мнение в интервью газете «Аргументы и факты» выразил замглавы Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

«Понятно, что все эти блокады и запреты — очень надолго. Наши оппоненты ждут, что либо мы пойдем к ним на поклон, либо наша экономика рухнет. Уверяют своих граждан, что „адские санкции“ против России вот-вот приведут ее к краху. Придется их разочаровать: такого не произойдет», — сказал он.

Медведев указал, что Запад Россию, «как обычно, недооценивает, или, точнее, пытается выдать желаемое за действительное».

Под санкциями страна живет уже не первый год, не считая советского времени, там речь шла о десятилетиях, напомнил замглавы СБ РФ. И последние пакеты, несмотря на их колоссальный размер, неожиданностью для России не стали.

«Если очистить речи наших оппонентов от высоких слов и пропагандистской шелухи, останутся простые и неприглядные мотивы подобных действий — сдерживание развития России, торговые войны, борьба за влияние на рынках, страх и заискивание перед Америкой, от которой европейские страны зависят буквально во всем», — заявил Медведев.

По его словам, все страны, объявившие о санкциях, «являются сателлитами США, а их начальники решают свои внутриполитические задачи, и особого дела до Украины и ее народа им нет». «Это они уже продемонстрировали не раз. Зависимость — это всегда плохо. Рано или поздно ее используют как рычаг давления на несогласных», — предупредил он.