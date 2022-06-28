Кадыров сообщил о формировании батальона из военнослужащих-чеченцев в составе МО РФ
11:05 28.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый батальон «Запад-Ахмат» в составе войск Министерства обороны России, состоящий из военнослужащих-чеченцев, сформирован в Чечне. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров во вторник.
«По моему поручению председатель парламента ЧР, начальник республиканского штаба СВО Магомед Даудов посетил военный комиссариат ЧР, где состоялся смотр-построение батальона „Запад-Ахмат“, подчиненного Южному военному округу МО РФ. Я горд, что нам удалось в кратчайшие сроки сформировать батальон „Запад-Ахмат“ и укомплектовать его достойными сынами чеченского народа, готовыми выполнить свой долг перед Родиной», — написал Кадыров в Telegram-канале.
По его словам, на должность командира нового батальона назначен Исмаил Агуев, который хорошо себя проявил в ходе спецоперации на Донбассе.
Ранее Кадыров сообщил, что в Чеченской Республике сформируют четыре новых батальона из военнослужащих-чеченцев для пополнения состава войск Министерства обороны РФ.
НОВОСТИ
- 12:05 28.06.2022
- МО РФ прокомментировало "удар по ТЦ" в Кременчуге
- 12:00 28.06.2022
- В России за сутки выявили 2 541 случай заражения коронавирусом
- 11:45 28.06.2022
- Андрей Воробьев: В Богородском округе Подмосковья появится поселок для медиков
- 11:32 28.06.2022
- Прекращение поставок газа РФ привело бы к падению ВВП Германии на 12,5% — Bild
- 11:20 28.06.2022
- КГБ Белоруссии включил оппозиционера Сергея Тихановского в террористический список
- 11:00 28.06.2022
- ВСУ минируют Лисичанск запрещенными минами — офицер ЛНР
- 10:32 28.06.2022
- Необлагаемую налогом сумму при продаже квартир предлагают увеличить до 3 млн рублей
- 10:20 28.06.2022
- Финляндия закрыла проект по строительству АЭС с участием РФ - СМИ
- 10:05 28.06.2022
- Вооруженные силы США испытывают сложности с привлечением новобранцев — NBC
- 10:02 28.06.2022
- Сбер проверит готовность инкассаторов и сотрудников охраны на соревнованиях в Нижнем Тагиле
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать