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НОВОСТИ

Кадыров сообщил о формировании батальона из военнослужащих-чеченцев в составе МО РФ

11:05 28.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый батальон «Запад-Ахмат» в составе войск Министерства обороны России, состоящий из военнослужащих-чеченцев, сформирован в Чечне. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров во вторник.

«По моему поручению председатель парламента ЧР, начальник республиканского штаба СВО Магомед Даудов посетил военный комиссариат ЧР, где состоялся смотр-построение батальона „Запад-Ахмат“, подчиненного Южному военному округу МО РФ. Я горд, что нам удалось в кратчайшие сроки сформировать батальон „Запад-Ахмат“ и укомплектовать его достойными сынами чеченского народа, готовыми выполнить свой долг перед Родиной», — написал Кадыров в Telegram-канале.

По его словам, на должность командира нового батальона назначен Исмаил Агуев, который хорошо себя проявил в ходе спецоперации на Донбассе.

Ранее Кадыров сообщил, что в Чеченской Республике сформируют четыре новых батальона из военнослужащих-чеченцев для пополнения состава войск Министерства обороны РФ.

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