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Глава МИД Литвы заявил, что не должно быть уступок России по транзиту в Калининград

13:05 28.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис подтвердил намерение придерживаться жесткой позиции в вопросе ограничений транзита грузов в Калининград через республику.

В интервью Литовскому национальному радио и телевидению LRT, выдержки из которого приводит во вторник портал «Делфи», он прокомментировал сообщения о подготовке Еврокомиссией документа по реализации санкций ЕС. По словам Ландсбергиса, в нем не должно быть никаких уступок России.

«Я бы не называл это документом, это, скорее, размышления. Самые большие проблемы были бы, если бы эти размышления превратились в юридический документ, юридические разъяснения ЕК. Тогда, на наш взгляд, они создали бы дополнительные юридические проблемы», — сказал министр. Он утверждал, что Россия не вправе требовать пересмотра санкций.

Объясняя свою позицию о недопустимости каких-либо уступок, Ландсбергис заявил, что «существует потенциальная возможность того, что это будет воспринято как признак слабости».

Литва 18 июня прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов России в Калининградскую область. 21 июня стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок. В МИД РФ и Кремле ранее неоднократно заявляли, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям. Российская сторона также сообщила, что продумывает ответные меры. Губернатор области Антон Алиханов 24 июня заявил о наличии информации о том, что Евросоюз готов учесть свои обязательства по обеспечению транзита грузов в область и не блокировать его из-за санкций.

В Литве при этом уверяют, что республика не вводила никаких односторонних или дополнительных ограничений, а только «последовательно применяет санкции ЕС».

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