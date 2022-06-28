Москва запретила деятельность в России двух шведских организаций
13:32 28.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Временный поверенный в делах Швеции в России был вызван во вторник в МИД РФ, дипломату было заявлено о том, что деятельность Шведского агентства международного развития и Шведского института на территории РФ является нежелательной и ее надлежит незамедлительно прекратить.
«28 июня в МИД России был вызван временный поверенный в делах Швеции в России Ю. Даниэльссон, которому было заявлено о том, что любая деятельность Шведского агентства международного развития и Шведского института на территории Российской Федерации является нежелательной и ее надлежит незамедлительно прекратить. В случае принятия шведскими дипломатическими и консульскими учреждениями дальнейших усилий по продвижению проектов данных ведомств их сотрудники с соответствующим рефератом будут объявлены персонами нон грата. Главе шведской дипмиссии вручена соответствующая нота», — говорится в заявлении МИД РФ.
НОВОСТИ
- 13:20 28.06.2022
- СВО идет по плану и достигает своих целей, сроков ее окончания пока нет — Песков
- 13:05 28.06.2022
- Глава МИД Литвы заявил, что не должно быть уступок России по транзиту в Калининград
- 13:00 28.06.2022
- Прокуратура Рима отправила иск РФ по публикации в «Стампе» в архив без объяснения — посол
- 12:32 28.06.2022
- G7 изучает возможности установления предельных цен на российский газ — СМИ
- 12:20 28.06.2022
- В Москве выявили 217 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:05 28.06.2022
- МО РФ прокомментировало "удар по ТЦ" в Кременчуге
- 12:00 28.06.2022
- В России за сутки выявили 2 541 случай заражения коронавирусом
- 11:45 28.06.2022
- Андрей Воробьев: В Богородском округе Подмосковья появится поселок для медиков
- 11:32 28.06.2022
- Прекращение поставок газа РФ привело бы к падению ВВП Германии на 12,5% — Bild
- 11:20 28.06.2022
- КГБ Белоруссии включил оппозиционера Сергея Тихановского в террористический список
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать