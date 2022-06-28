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НОВОСТИ

Москва запретила деятельность в России двух шведских организаций

13:32 28.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Временный поверенный в делах Швеции в России был вызван во вторник в МИД РФ, дипломату было заявлено о том, что деятельность Шведского агентства международного развития и Шведского института на территории РФ является нежелательной и ее надлежит незамедлительно прекратить.

«28 июня в МИД России был вызван временный поверенный в делах Швеции в России Ю. Даниэльссон, которому было заявлено о том, что любая деятельность Шведского агентства международного развития и Шведского института на территории Российской Федерации является нежелательной и ее надлежит незамедлительно прекратить. В случае принятия шведскими дипломатическими и консульскими учреждениями дальнейших усилий по продвижению проектов данных ведомств их сотрудники с соответствующим рефератом будут объявлены персонами нон грата. Главе шведской дипмиссии вручена соответствующая нота», — говорится в заявлении МИД РФ.

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