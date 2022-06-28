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G7 пообещала вводить санкции в отношении РФ «так долго, как потребуется» — коммюнике

14:00 28.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа семи (G7) пообещала координировать санкции в отношении России на беспрецедентном уровне так долго, как потребуется. Об этом говорится в итоговом коммюнике, распространенном во вторник по итогам саммита «семерки» в Баварии.

«Мы остаемся непоколебимы в нашей приверженности беспрецедентно координировать санкции так долго, как потребуется, действуя в унисон на каждом этапе», — заявили лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии. Они добавили, что целью подобных действий будет «сократить доходы России, в том числе от [экспорта] золота».

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