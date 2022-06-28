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Начальник Генштаба Британии призвал готовиться к войне с Россией

14:32 28.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Угроза европейской безопасности, якобы исходящая от России, с высокой вероятностью вырастет после завершения конфликта на Украине, и западным союзникам необходимо быть готовыми к войне с РФ. С таким утверждением выступил во вторник новый начальник Генерального штаба сухопутных войск Великобритании генерал Патрик Сандерс.

«Мы не знаем, как завершится война на Украине, но большинство сценариев предполагают, что после ее завершения Россия станет еще более острой угрозой европейской безопасности, чем раньше. Поэтому если вы хотите предотвратить конфликт, то должны быть готовы сражаться», — сказал генерал.

Он заявил, что будет работать над повышением боеготовности британских ВС, сосредоточившись на необходимости «победить в войне» с РФ вместе с союзниками королевства в случае ее начала. По его словам, «с этого момента армия будет сосредоточена лишь на одной задаче — мобилизации и отражении нынешней угрозы, чтобы предотвратить войну в Европе». По его словам, британские военные должны быть готовы «к конфликту высокой интенсивности на европейской территории» и ведению боевых действий в городских условиях. Модернизацию ВС королевства в ряде сфер планируется значительно ускорить.

«Британская армия мобилизуется не для того, чтобы спровоцировать войну, а чтобы предотвратить ее», — подчеркнул Сандерс, добавив, что для этого западные страны должны следовать «новому подходу» и демонстрировать готовность «проливать кровь, чтобы защищать общие ценности и территории». По его мнению, задача сдерживания России обычными военными средствами в ближайшей перспективе преимущественно ляжет на плечи европейских членов НАТО, что позволит высвободить ресурсы США для противостояния КНР в Индийско-Тихоокеанском регионе. Как подчеркнул генерал, в Европе НАТО перейдет от доктрины, предполагающей реагирование на уже возникший кризис, к принципу активного сдерживания и будет «отвечать силой на силу».

Сандерс также указал, что из-за ситуации на Украине и перспектив противостояния с Россией в НАТО не должны закрывать глаза «давнюю проблему Китая и экспоненциальный рост» его возможностей. «В Пекине будут внимательно следить за тем, как мы ответим на действия Москвы», — полагает генерал.

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