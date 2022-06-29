Никакого удара по торговому центру в Кременчуге не было — Полянский

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия нанесла удар по ангарам с западным оружием в Кременчуге, а не по торговому центру. Об этом заявил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«В реальности никакого удара по нему не наносилось. Российские вооруженные силы нанесли удар высокоточным оружием по ангарам с поступившими от США и европейских стран вооружениями и боеприпасами западного производства в районе Кременчугского завода дорожных машин. Это оружие и боеприпасы были рассредоточены по складской территории для дальнейшей отправки группировке украинских войск на Донбассе, то есть для того, чтобы из этого оружия обстреливались жилые районы Донецка, Луганска и других городов. Удары российских вооруженных сил позволили это предотвратить», — сказал он.