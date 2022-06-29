В Херсонской области запустили подсчет населения для подготовки к референдуму

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти освобожденной Херсонской области запустили процесс подсчета проживающего в регионе населения для подготовки к проведению референдума по вопросу о вхождении в состав РФ. Об этом ТАСС в среду заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Мы говорим о том, что сейчас социологические процессы мы исследуем: постоянная миграция очень большая. Люди постоянно приезжают, уезжают, потому что ситуация не стабильная, не спокойная. Поэтому в этом плане — это одна из наших задач — просто провести процесс. Пока считаем людей из того, что есть. В общем, мы в этом плане готовимся, и чтобы понять, сколько людей на территории, мы планируем эту социологию и сейчас запускаем этот процесс. Мы проводим социологические срезы», — ответил Стремоусов на вопрос о подготовке к проведению референдума по вопросу о вхождении в состав РФ.