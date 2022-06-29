Планы ЕС заменить российский газ «чересчур оптимистичны» — CNBC
11:20 29.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Планы Евросоюза заменить российский газ соответствующим энергоносителем из других стран и регионов «чересчур оптимистичны», это может ударить по экономике стран объединения. Об этом в среду сообщил телеканал Си-эн-би-си со ссылкой на эксперта британской консалтинговой компании TS Lombard Кристофера Гранвиля.
«Цели Еврокомиссии по замене газа „Газпрома“ выглядят „чересчур оптимистично“, — говорится в материале канала. Гранвиль подчеркнул, что Евросоюз сталкивается с рядом проблем на фоне ситуации с газом. В первую очередь, речь идет о длительных сроках ввода в эксплуатацию терминалов по приему сжиженного природного газа в Германии. Между тем, именно Россия — важный поставщик СПГ, и на фоне санкций странам сообщества нужно обеспечить адекватные поставки, добавил эксперт.
По данным канала, доля импорта российского газа в ЕС уже снизилась до 31% в апреле, при этом в 2021 году этот показатель соответствовал 45%. В этой связи представитель Еврокомиссии заявил Си-эн-би-си, что страны объединения все активнее ищут другие источники газа. Уже заключен меморандум о взаимопонимании с Египтом и Израилем, согласовано совместное заявление с Норвегией, а также Европа работает по этому вопросу с США, Катаром и Азербайджаном.
«ЕС будет платить в среднем больше за нефть и газ (не из России), чем его коллеги. Азиатские страны будут покупать больше российской нефти по сниженным ценам. СПГ, импортируемый Европой из США, будет стоить больше, чем то, что платят потребители в США, из-за затрат на транспортировку и сжижение/регазификацию», — добавил Гранвиль.
Все это может «сильно» ударить по экономике Евросоюза, который уже столкнулся с трудностями на фоне конфликта на Украине и введения санкций против России, указывает Си-эн-би-си.
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