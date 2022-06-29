Планы ЕС заменить российский газ «чересчур оптимистичны» — CNBC

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Планы Евросоюза заменить российский газ соответствующим энергоносителем из других стран и регионов «чересчур оптимистичны», это может ударить по экономике стран объединения. Об этом в среду сообщил телеканал Си-эн-би-си со ссылкой на эксперта британской консалтинговой компании TS Lombard Кристофера Гранвиля.

«Цели Еврокомиссии по замене газа „Газпрома“ выглядят „чересчур оптимистично“, — говорится в материале канала. Гранвиль подчеркнул, что Евросоюз сталкивается с рядом проблем на фоне ситуации с газом. В первую очередь, речь идет о длительных сроках ввода в эксплуатацию терминалов по приему сжиженного природного газа в Германии. Между тем, именно Россия — важный поставщик СПГ, и на фоне санкций странам сообщества нужно обеспечить адекватные поставки, добавил эксперт.

По данным канала, доля импорта российского газа в ЕС уже снизилась до 31% в апреле, при этом в 2021 году этот показатель соответствовал 45%. В этой связи представитель Еврокомиссии заявил Си-эн-би-си, что страны объединения все активнее ищут другие источники газа. Уже заключен меморандум о взаимопонимании с Египтом и Израилем, согласовано совместное заявление с Норвегией, а также Европа работает по этому вопросу с США, Катаром и Азербайджаном.

«ЕС будет платить в среднем больше за нефть и газ (не из России), чем его коллеги. Азиатские страны будут покупать больше российской нефти по сниженным ценам. СПГ, импортируемый Европой из США, будет стоить больше, чем то, что платят потребители в США, из-за затрат на транспортировку и сжижение/регазификацию», — добавил Гранвиль.

Все это может «сильно» ударить по экономике Евросоюза, который уже столкнулся с трудностями на фоне конфликта на Украине и введения санкций против России, указывает Си-эн-би-си.