Госдума приняла закон о контроле за деятельностью иноагентов
14:12 29.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на заседании в среду приняла в третьем, заключительном чтении проект федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Документ обобщает действующие нормы законодательства РФ об иноагентах и вводит ряд новых положений.
Устанавливается, что иностранным агентом считается лицо, которое получило поддержку или находится под иностранным влиянием в иных формах и осуществляет политическую деятельность, целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ или распространяет предназначенные для неограниченного круга лиц сообщения и материалы.
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