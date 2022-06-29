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НОВОСТИ

Госдума приняла закон о контроле за деятельностью иноагентов

14:12 29.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на заседании в среду приняла в третьем, заключительном чтении проект федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Документ обобщает действующие нормы законодательства РФ об иноагентах и вводит ряд новых положений.

Устанавливается, что иностранным агентом считается лицо, которое получило поддержку или находится под иностранным влиянием в иных формах и осуществляет политическую деятельность, целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ или распространяет предназначенные для неограниченного круга лиц сообщения и материалы.

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