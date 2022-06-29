Возврат смертной казни в РФ возможен только в случае принятия новой конституции — Зорькин

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Смертную казнь можно вернуть в России только в случае, если будет принята новая конституция, другой путь невозможен. Об этом в своей лекции на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) сообщил председатель Конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин в среду.

«Поскольку дискуссия о смертной казни оживилась в связи с ситуацией о возможности применения этой меры наказания в двух соседних республиках, я хотел бы вот что напомнить сторонникам отмены моратория на смертную казнь в нашей стране. В силу требований ныне действующей конституции единственно приемлемый для этого способ — это принятие новой конституции. Иным путем — ни парламентским законом, ни референдумом, ни даже поправкой к конституции — это сделать невозможно», — сказал Зорькин.