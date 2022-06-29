У РФ остаются каналы снабжения российских поселков на Шпицбергене, заявил генконсул
15:00 29.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Каналы снабжения российских поселков на Шпицбергене остаются, несмотря на ограничения норвежских властей на перевозки грузов российскими фирмами через границу. Об этом в среду ТАСС заявил генконсул РФ на Шпицбергене Сергей Гущин.
«У треста „Арктикуголь“ еще остаются другие каналы снабжения российских поселков на Шпицбергене, <…> у треста есть возможность закупать товары напрямую из стран Европы и перевозить их в Баренцбург из порта Тромсё. Так, 28 июня в Баренцбург пришло судно с таким грузом из одной из стран Европы. В том числе привезло продукты питания, так что никакой угрозы голода непосредственно сейчас не существует. <…> Есть возможность напрямую транспортировать грузы в Баренцбург российскими судами из Мурманска или Архангельска», — сказал он.
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