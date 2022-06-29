Углубление партнерства России и Китая противоречит ценностям НАТО — концепция альянса

17:12

НАТО назвала партнерство Росси и Китая угрозой ценностям и интересам альянса. Об этом говорится в принятой в среду новой Стратегической концепции организации.

«Углубление стратегического партнерства между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией, а также их взаимоусиливающие попытки подорвать базирующийся на правилах международный порядок противоречат нашим ценностям и интересам», — говорится в документе.