Андрей Воробьев: Педагоги из Мелитополя прошли обучение в Подмосковье

18:24

Фото пресс-службы губернатора и правительства

Московской области

В Московской области завершился семинар для учителей из освобожденных территорий ЛДНР и Украины. Он проходил в течение 4 дней в Областной гимназии им. Е.М. Примакова в Одинцовском городском округе. В мероприятии приняли участие 28 педагогов из Мелитополя.

«В освобожденных населенных пунктах Донбасса и Украины постепенно налаживается мирная жизнь. Надеемся, что 1 сентября детишки пойдут в школы, где их встретят учителя, – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. – Для нас всех важно, чтобы знания по истории, литературе, культуре, другим предметам были правдивыми, объективными, соответствовали фактам. Это то, чего в последние годы детей пытались лишить. Мы со своей стороны готовы оказать любую помощь, поделиться своим опытом и наработками. Поэтому на базе одной из наших флагманских школ в Одинцове организовали семинар для повышения квалификации учителей».

Участникам семинара рассказали о системе образования в Российской Федерации. В центре внимания – патриотическое воспитание в образовательных организациях, духовно-нравственное воспитание, повышение квалификации и поддержка педагогов. Гости из Мелитополя узнали о работе флагманских школ в Подмосковье, IT-кубах и кванториумах, а также о дополнительном, среднем профильном образовании и программе «Профессионалитет».

Подмосковные учителя поделились региональным опытом, провели мастер-классы по методикам преподавания различных дисциплин. Для участников была организована и деловая игра, где в командной работе директора решали управленческие кейсы.

Ранее в рамках форума «Наша Родина – Россия. Доброе слово – образование и воспитание в новой реальности» были подписаны 33 соглашения о сотрудничестве между директорами флагманских школ Подмосковья и их коллегами из Донецкой и Луганских народных республик.