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НОВОСТИ

Четверо священников РПЦ в Литве лишены сана

19:20 29.06.2022 Источник: Интерфакс

Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий в среду лишил своими указами священного сана бывших священнослужителей Виталия Моцкуса, Виталия Даупараса, Георгия Ананьева и Владимира Селявко.

Виленская и Литовская епархия Русской православной церкви сообщает, что решения об извержении из сана пресвитера были приняты правящим архиереем на основании заключения епархиального церковного суда, признавшего теперь уже бывших клириков виновными в совершении канонических преступлений.

"Суд установил, что Моцкус, Даупарас, Ананьев и Селявко в сотрудничестве с представителями государственной власти предприняли активные действия по созданию в Литве параллельной церковной структуры в юрисдикции Константинопольского патриархата", - говорится в сообщении.

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