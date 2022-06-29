Четверо священников РПЦ в Литве лишены сана

19:20 Источник: Интерфакс

Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий в среду лишил своими указами священного сана бывших священнослужителей Виталия Моцкуса, Виталия Даупараса, Георгия Ананьева и Владимира Селявко.



Виленская и Литовская епархия Русской православной церкви сообщает, что решения об извержении из сана пресвитера были приняты правящим архиереем на основании заключения епархиального церковного суда, признавшего теперь уже бывших клириков виновными в совершении канонических преступлений.



"Суд установил, что Моцкус, Даупарас, Ананьев и Селявко в сотрудничестве с представителями государственной власти предприняли активные действия по созданию в Литве параллельной церковной структуры в юрисдикции Константинопольского патриархата", - говорится в сообщении.