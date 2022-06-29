Четверо священников РПЦ в Литве лишены сана
19:20 29.06.2022 Источник: Интерфакс
Виленская и Литовская епархия Русской православной церкви сообщает, что решения об извержении из сана пресвитера были приняты правящим архиереем на основании заключения епархиального церковного суда, признавшего теперь уже бывших клириков виновными в совершении канонических преступлений.
"Суд установил, что Моцкус, Даупарас, Ананьев и Селявко в сотрудничестве с представителями государственной власти предприняли активные действия по созданию в Литве параллельной церковной структуры в юрисдикции Константинопольского патриархата", - говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 19:13 29.06.2022
- «Роснефть» открыла крупное месторождение на шельфе Печорского моря
- 19:10 29.06.2022
- Власти Франции собираются ввести продуктовые чеки для малоимущих
- 18:50 29.06.2022
- Литва склоняется к компромиссу по калининградскому транзиту – Reuters
- 18:42 29.06.2022
- ДНР и Украина произвели обмен пленными, впервые с начала СВО
- 18:24 29.06.2022
- Андрей Воробьев: Педагоги из Мелитополя прошли обучение в Подмосковье
- 18:15 29.06.2022
- Посол РФ в Болгарии рассказала, кто стоит за высылкой российских дипломатов
- 17:40 29.06.2022
- Экспорт полупроводников в Россию упал на 90% после введения санкций — Минторг США
- 17:12 29.06.2022
- Углубление партнерства России и Китая противоречит ценностям НАТО — концепция альянса
- 17:00 29.06.2022
- США заморозили или заблокировали $330 млрд российских активов за 100 дней — Минфин США
- 16:32 29.06.2022
- Украинский беспилотник, пытавшийся нанести удар, сбит в Брянской области — губернатор
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать