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НОВОСТИ

ВОЗ фиксирует заметный рост заражения COVID-19 в мире за прошедшую неделю

21:00 29.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 4,18 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю, более 8,5 тыс. умерли. Число случаев инфицирования и летальных исходов выросло на 18% и на 3% соответственно по сравнению с предшествующими семью днями, сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как отмечается в ее еженедельном бюллетене, «число новых случаев заболевания, регистрируемых за неделю, выросло <…> после тенденции к снижению, наблюдавшейся со времени последних пиковых значений в марте». По сравнению с предшествующей неделей (с 13 по 19 июня) в мире зафиксировано увеличение заболеваемости на 18% и увеличение смертности на 3%. В ВОЗ поступили сообщения о заражении 4 182 217 человек и о 8 552 летальных исходах.

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