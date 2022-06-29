ВОЗ фиксирует заметный рост заражения COVID-19 в мире за прошедшую неделю
21:00 29.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как отмечается в ее еженедельном бюллетене, «число новых случаев заболевания, регистрируемых за неделю, выросло <…> после тенденции к снижению, наблюдавшейся со времени последних пиковых значений в марте». По сравнению с предшествующей неделей (с 13 по 19 июня) в мире зафиксировано увеличение заболеваемости на 18% и увеличение смертности на 3%. В ВОЗ поступили сообщения о заражении 4 182 217 человек и о 8 552 летальных исходах.
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