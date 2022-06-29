0
0
75
НОВОСТИ

По мнению премьера Британии, сообщество ЕС должно стать подибием Римской империи

21:15 29.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что политическое сообщество ЕС, предложенное президентом Франции Эмманюэлем Макроном, должно стать неким современным подобием Римской империи и включать в себя Турцию и страны Северной Африки. Об этом глава британского правительства заявил по пути на саммит НАТО, проходящий в эти дни в Мадриде.

«У меня была эта идея, когда я был министром иностранных дел», — приводит в среду слова Джонсона, возглавлявшего МИД с 2016 по 2018 год, газета «Файнэншл таймс». «Моя точка зрения такова, что мы должны воссоздать всю концепцию. Я думаю, что Турция должна быть там. Я думаю, что страны Магриба должны быть там, и я думаю, что мы должны, по сути, воссоздать Mare Nostrum („маре нострум“, римское название Средиземного моря — прим. ТАСС) Римской империи».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:45 29.06.2022
Президент Индонезии: Я предложил передать послание президента Зеленского президенту Путину
0
61
21:00 29.06.2022
ВОЗ фиксирует заметный рост заражения COVID-19 в мире за прошедшую неделю
0
119
20:40 29.06.2022
Готовиться к противостоянию с РФ НАТО начало еще в 2014-м году - Столтенберг
0
146
19:20 29.06.2022
Четверо священников РПЦ в Литве лишены сана
0
238
19:13 29.06.2022
«Роснефть» открыла крупное месторождение на шельфе Печорского моря
0
259
19:10 29.06.2022
Власти Франции собираются ввести продуктовые чеки для малоимущих
0
235
18:50 29.06.2022
Литва склоняется к компромиссу по калининградскому транзиту – Reuters
0
301
18:42 29.06.2022
ДНР и Украина произвели обмен пленными, впервые с начала СВО
0
296
18:24 29.06.2022
Андрей Воробьев: Педагоги из Мелитополя прошли обучение в Подмосковье
0
249
18:15 29.06.2022
Посол РФ в Болгарии рассказала, кто стоит за высылкой российских дипломатов
0
340

Возврат к списку