По мнению премьера Британии, сообщество ЕС должно стать подибием Римской империи

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что политическое сообщество ЕС, предложенное президентом Франции Эмманюэлем Макроном, должно стать неким современным подобием Римской империи и включать в себя Турцию и страны Северной Африки. Об этом глава британского правительства заявил по пути на саммит НАТО, проходящий в эти дни в Мадриде.

«У меня была эта идея, когда я был министром иностранных дел», — приводит в среду слова Джонсона, возглавлявшего МИД с 2016 по 2018 год, газета «Файнэншл таймс». «Моя точка зрения такова, что мы должны воссоздать всю концепцию. Я думаю, что Турция должна быть там. Я думаю, что страны Магриба должны быть там, и я думаю, что мы должны, по сути, воссоздать Mare Nostrum („маре нострум“, римское название Средиземного моря — прим. ТАСС) Римской империи».