По мнению премьера Британии, сообщество ЕС должно стать подибием Римской империи
21:15 29.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«У меня была эта идея, когда я был министром иностранных дел», — приводит в среду слова Джонсона, возглавлявшего МИД с 2016 по 2018 год, газета «Файнэншл таймс». «Моя точка зрения такова, что мы должны воссоздать всю концепцию. Я думаю, что Турция должна быть там. Я думаю, что страны Магриба должны быть там, и я думаю, что мы должны, по сути, воссоздать Mare Nostrum („маре нострум“, римское название Средиземного моря — прим. ТАСС) Римской империи».
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