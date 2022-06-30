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Цена газа в Европе приблизилась к $1 600 за 1 тыс. куб. м

11:05 30.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже в четверг приблизилась к отметке в $1 600 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1 582 за 1 тыс. куб. м, или 145,75 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

В целом стоимость газа с начала торгов увеличивалась почти на 4%.

«Газпром» 14 июня сообщил, что был вынужден сократить поставки газа по «Северному потоку» по сравнению с планом из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens после ремонта и выявленных технических неисправностей двигателей. Компания Siemens Energy утверждает, что одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России. Из-за этого по «Северному потоку» сейчас прокачивается 40% газа от максимальной мощности трубопровода.

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек призвал сократить потребление газа в стране в свете снижения поставок газа по «Северному потоку» и назвал создавшуюся ситуацию «газовым кризисом».

При этом в период с 11 по 21 июля намечены ежегодные плановые работы на газопроводе с временным отключением обеих линий «Северного потока», следует из данных оператора Nord Stream AG.

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