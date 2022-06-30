РФ не обязана выполнять предписание ЕСПЧ гарантировать жизнь британским наемникам — Песков

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия больше не обязана исполнять предписания Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который потребовал от РФ гарантировать, что вынесенный судом ДНР приговор двум британским наемникам не будет приведен в исполнение. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг.

«Вы имеете в виду британских наемников, которые попали в плен? Вы знаете, предписания ЕСПЧ Россия больше не выполняет. Это, наверное, единственное, что можно сказать. По поводу судьбы этих наемников, конечно же, нужно понимать, что в данном случае нужно общаться с руководством Донецкой Народной Республики», — сказал Песков.