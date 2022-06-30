Украина разрывает дипотношения с Сирией в ответ на ее решение признать ДНР и ЛНР

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев заявляет о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений в ответ на решение Дамаска признать ЛНР и ДНР. Об этом говорится в заявлении МИД Украины в четверг.

«МИД Украины решительно осуждает решение Сирийской Арабской Республики признать так называемую „независимость“ временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях. <…> В ответ на этот недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений», — говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

«Украинская сторона также начинает процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии, а также наложения других санкций в отношении сирийских юридических и физических лиц», — добавили в ведомстве.

Как объяснили в МИД, украинские власти рассматривают решение Сирии «как недружественный акт в отношении Украины, посягательство на ее суверенитет и территориальную целостность, грубое нарушение украинского законодательства, Устава ООН и основополагающие нормы и принципы международного права».