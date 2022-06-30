Видодо передал Путину послание Зеленского

18:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Индонезии Джоко Видодо передал президенту РФ Владимиру Путину послание от украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом Видодо сообщил в четверг журналистам после переговоров в Кремле.

«Я передал послание президента Зеленского президенту Путину», — сказал он. Видодо также сказал, что «выразил готовность наладить диалог между двумя лидерами».