Видодо передал Путину послание Зеленского
18:33 30.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я передал послание президента Зеленского президенту Путину», — сказал он. Видодо также сказал, что «выразил готовность наладить диалог между двумя лидерами».
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