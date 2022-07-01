Япония может потерять права в проекте «Сахалин-2», что вызовет рост цен в стране — Kyodo
10:32 01.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Японские корпорации могут потерять свои права в проекте «Сахалин-2» в результате решения РФ сделать российское ООО оператором этого проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ). Такое мнение высказало в пятницу ведущее японское информационное агентство Киодо, комментируя обнародованный накануне соответствующий указ президента РФ Владимира Путина.
«Появилась вероятность того, что Япония потеряет свои права в проекте „Сахалин-2“, — пишет агентство. — При возникновении проблем с поставками природного газа возникнет угроза резкого роста цен на энергию, что на фоне приближения самого жаркого летнего периода неизбежно окажет воздействие на жизнь и деловую обстановку в Японии».
Агентство напоминает, что в стране сейчас и без того сложилась крайне напряженная ситуация с электроэнергией, население и бизнес официально призывают к экономии. «На Россию, — пишет Киодо, — приходится около 9% импортируемого в Японию СПГ, практически весь он идет с проекта „Сахалин-2“. Если долговременные контракты на закупки оттуда не удастся сохранить, придется закупать СПГ на открытом рынке по высоким ценам. Это неминуемо приведет к росту цен на электроэнергию».
Заместитель генерального секретаря кабинета министров Сэйдзи Кихара в пятницу на пресс-конференции в Токио выразил надежду на то, что решение Москвы сделать российское ООО оператором нефтегазового «Сахалин-2» не повлияет на права и интересы Японии в этом проекте. По его словам, правительство пока не готово дать ответ относительно своих дальнейших действий, поскольку ведет изучение деталей решения РФ.
Ранее в пресс-службах корпораций Mitsui («Мицуи») и Mitsubishi («Мицубиси»), участвующих в проекте «Сахалин-2», ТАСС сообщили, что эти компании сейчас также проясняют ситуацию вокруг решения российской стороны. Об этом заявили в пятницу и японские покупатели СПГ с Сахалина. Некоторые из них, по данным Киодо, начали изучение вопроса о возможности закупки сжиженного газа у других поставщиков.
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