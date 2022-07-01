Украине в ходе обмена передали 37 участников нацбатов, это было условие Киева — Пушилин
13:00 01.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинской стороне во время последнего обмена были переданы 37 участников националистических батальонов, которые не были замешаны в военных преступлениях. Как сообщил в пятницу глава ДНР Денис Пушилин, это было условие Киева.
«У нас есть представители националистических батальонов <…> В этот обмен попали [те, по которым] нет доказательств, ни свидетельских, ни от их сослуживцев, что они конкретно совершали те преступления, которые были несовместимы с логикой обмена. Да, 37 человек таких попало в этот список 144-х. Это было необходимое и вынужденное условие, и мы [тоже] ставим в рамках обмена условия. <…> Для Украины — у них это распиаренная часть — для них важно хоть кого-то [из националистических батальонов] вытащить», — сказал он в эфире Первого канала.
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