В каждом седьмом регионе РФ полностью или частично сохраняется масочный режим

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти большинства российских регионов полностью или частично отменили антиковидные ограничения из-за низких показателей заболеваемости коронавирусной инфекцией. Однако в 13 регионах полностью или частично сохраняется обязательное ношение масок, следует из данных, предоставленных региональными администрациями.



Роспотребнадзор начал публиковать информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом в январе 2020 года. 2 марта 2020 года вышло постановление главного санитарного врача РФ Анны Поповой «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19», в которым губернаторам предписывалось своевременно вводить ограничительные мероприятия в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе. На тот момент в России были зафиксированы единичные случаи заражения коронавирусом.



В пятницу Роспотребнадзор снял коронавирусные ограничения, в том числе обязательный масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время. Решение принято на фоне минимальных показателей по заболеваемости в стране: количество новых за сутки составляло в пятницу, 1 июля, 3,1 тыс. против 125,8 тыс. 1 февраля.



