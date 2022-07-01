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В Китай прибыл первый флекси-поезд с рапсовым маслом из Тульской области

22:40 01.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Железнодорожный состав с 82 контейнерами рапсового масла из Тульской области прибыл в китайский город Чунцин (Юго-Западный Китай). Об этом ТАСС в пятницу сообщила организовавшая сделку Российская торговая компания в Китае (РТК).

Эта железнодорожная поставка была осуществлена в одноразовых полимерных эластичных емкостях для перевозки наливных неопасных грузов — флекситанках — и стала первой в своем роде для этого российского региона. Рапсовое масло было поставлено крупнейшим в Тульской области производителем этого продукта — компанией «Кубаньмасло-ЕМЗ».

Объем прибывшего груза составил 1 740 тонн. Состав отправился со станции Тула-Вяземская 31 мая.

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