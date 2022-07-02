Компания, выпускающая модули безопасности для банковских карт, сворачивает бизнес в РФ

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французская компания Thales («Талес»), выпускающая в том числе модули безопасности для банковских карт, уходит из России. Об этом сообщила в пятницу ТАСС ее представитель Ванесса Виала.

«Мы можем подтвердить, что Thales уходит из России», — сказала она.

Компания специализируется на высокотехнологичных разработках в сферах связи, кибербезопасности и больших данных.