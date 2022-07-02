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Новые счета за электричество шокируют потребителей - Глава ФСА Германии

11:05 02.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер считает, что потребители в Германии будут шокированы предстоящим повышением цен на газ.

«Многие потребители будут шокированы, когда получат по почте извещения от своих поставщиков электроэнергии», — сказал Мюллер в опубликованном в субботу интервью медиагруппе «Функе». По его словам, из-за ситуации с «Северным потоком» «возможно увеличение [цен] втрое». «И мы можем только предполагать, как будет обстоять дело дальше», — продолжил глава агентства.

Мюллер призвал власти Германии принять меры по облегчению бремени, связанного с ростом стоимости энергоносителей, для граждан страны. «Многие жители не в состоянии выдержать и минимальной дополнительной нагрузки. Для них любое повышение счетов за газ является угрозой элементарно в повседневной жизни», — заявил он. «Я уверен, что правительство ФРГ обсудит соответствующий ответ», — добавил Мюллер.

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