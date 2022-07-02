Лисичанск находится в полном окружении - Марочко
14:45 02.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сегодня совместными усилиями Народной милиции Луганской Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации заняты последние стратегически важные высоты, которые позволяют говорить о том, что населенный пункт Лисичанск находится в полном окружении», — сказал Марочко.
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