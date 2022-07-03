Министр культуры ФРГ считает неправильным бойкот русской культуры

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный министр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудиа Рот («зеленые») выступила против бойкота российской культуры из-за событий на Украине. Такое заявление она сделала в субботу в интервью газете «Аугсбургер альгемайне».

«Существует много неопределенности относительно того, как относиться к русской культуре. Я считаю, что бойкот — это совершенно неправильно, потому что зачастую именно российские люди искусства пытаются сохранить остатки свободного пространства», — заявила Клаудиа Рот. Она добавила, что считает русскую культуру великой и не позволит ее отнять у себя.