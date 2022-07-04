У Сирии есть данные о переправке Западом и Турцией боевиков ИГ на Украину — посол в РФ
09:20 04.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запад во главе с США вместе с Турцией переправляет на Украину боевиков запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом в интервью ТАСС заявил посол Сирии в РФ Риад Хаддад.
«Мы не удивлены тем, что США, Запад и Турция переправляют из Идлиба на Украину боевиков террористических организаций ИГ и „Джабхат ан-Нусра“ (обе запрещены в РФ — прим. ТАСС), так как эти группировки хоть и называются по-разному, но являются инструментами, используемыми Западом против мирных народов. Таким образом они превращают Украину в центр скопления террористов и наемников, не осознавая негативных последствий, которые такая политика повлечет за собой для безопасности в мире», — сказал дипломат.
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