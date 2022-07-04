Одним из погибших при стрельбе в Копенгагене оказался 47-летий россиянин, живущий в Дании
10:05 04.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проживающий в Дании 47-летний мужчина с российским гражданством, а также 17-летние датские юноша и девушка были убиты в результате стрельбы в торговом центре «Филдс» в датской столице в воскресенье. Об этом в понедельник на пресс-конференции сообщил главный инспектор полиции Копенгагена Сёрен Томассен.
«Среди убитых — 17-летний датчанин, 17-летняя датчанка и 47-летний мужчина с российским гражданством, проживающий в Дании. Были ранены четверо: двое подданных Дании и двое Швеции», — сказал он.
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