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НОВОСТИ

Одним из погибших при стрельбе в Копенгагене оказался 47-летий россиянин, живущий в Дании

10:05 04.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проживающий в Дании 47-летний мужчина с российским гражданством, а также 17-летние датские юноша и девушка были убиты в результате стрельбы в торговом центре «Филдс» в датской столице в воскресенье. Об этом в понедельник на пресс-конференции сообщил главный инспектор полиции Копенгагена Сёрен Томассен.

«Среди убитых — 17-летний датчанин, 17-летняя датчанка и 47-летний мужчина с российским гражданством, проживающий в Дании. Были ранены четверо: двое подданных Дании и двое Швеции», — сказал он.

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