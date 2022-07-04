Лукашенко поздравил США с Днем независимости и призвал забыть о разногласиях

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ США с Днем независимости, предложив забыть про разногласия, которые раскалывают целые континенты и начать искать выход из небезопасной ситуации.

«Желаю всем американцам простых вещей, которые понятны каждому и объединяют всех людей независимо от уровня благополучия и цвета кожи: крепкого здоровья, мира, стабильности и веры в лучшее будущее, которое возможно, только если мы будем стремиться к этому вместе», — говорится в поздравлении, распространенном в понедельник президентской пресс-службой.

Глава государства подчеркнул, что нужно «забыть про разногласия, которые раскалывают семьи, общества, целые континенты, и объединить усилия с целью поиска выхода из сегодняшней очень тревожной и небезопасной ситуации».

«Только таким образом наши народы в интересах своих детей и внуков, во имя общего дома — всей планеты, во имя жизни смогут справиться с существующими противоречиями», — отметил Лукашенко.