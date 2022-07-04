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НОВОСТИ

Силы РФ ведут наступление на Северск сразу с двух направлений — МВД ЛНР

13:05 04.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения России ведут наступление на Северск сразу с двух направлений. Об этом корр. ТАСС в понедельник сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

«Войска идут сейчас [к Северску] по двум направлениям — это Артемовск (после переименования в 2016 г. — город Бахмут — прим. ТАСС), район Артемовска, и уже на полпути к Северску (города в Донецкой области, находящиеся под контролем ВС Украины; в Северск из окруженного Лисичанска бежали украинские войска — прим. ТАСС)», — указал он.

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