В Москве выявили 328 случаев заражения коронавирусом за сутки
13:20 04.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 328 против 371 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.
Всего в столице с начала пандемии выявили 2 779 045 случаев заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 12 против 13 днем ранее, до 44 195. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 228, до 2 587 626.
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