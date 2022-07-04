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Андрей Воробьев: Доходы бюджета Подмосковья в первом полугодии выросли почти на 15%

14:52 04.07.2022

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Фото пресс-службы губернатора
и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал об основных экономических показателях региона в текущем году. По ряду из них наблюдается рост. Это результат президентских программ и областных мер поддержки, которые позволяют справляться с современными вызовами.

«Экономика - это и рабочие места, и поступление новых налогов. Мы традиционно уделяем этому большое внимание, но много его, как известно, не бывает. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть важность прихода новых инвесторов - заявки на индустриальные парки, особые экономические зоны сегодня определяют дальнейший успех развития экономики, - сказал Андрей Воробьёв. - Доходы за первое полугодие 2022-го у нас выросли на 14,8%. Это меньший темп, чем в прошлом году, но вместе с тем это «плюс», и это радует. Объем инвестиций в первом квартале у нас тоже вырос – это значит, что приходят новые инвесторы, вкладываются деньги в проекты, которые в последствие дадут обязательный экономический эффект».

По данным министерства экономики и финансов Московской области, за первые полгода в консолидированный бюджет поступило почти 430 млрд руб. налоговых и неналоговых доходов. Это на 55,3 млрд больше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

Также губернатор сообщил, что промышленное производство в Подмосковье выросло за 5 месяцев почти на 6%, а строительство за полгода – более чем на 50%.

«Очень серьезная цифра роста. И это не только строительство многоквартирных домов, микрорайонов, но также - социальных объектов, всего, что касается инфраструктуры, - сказал Андрей Воробьёв. - Это происходит во многом благодаря федеральным программам, которые реализуются масштабно. За январь-июнь 2022 года в Подмосковье введено 7 млн 720 тыс. кв. м жилья - рост больше, чем в два раза».

Особое внимание – торговле. Губернатор подчеркнул, что ее доля в структуре валового регионального продукта Подмосковье составляет около 30%.

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