Зеленский просит колоссальных инвестиций и финансирования на восстановление Украины

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский на международной конференции в Лугано заявил, что восстановление Украины требует колоссальных инвестиций и финансирования, и призвал всех принять участие в проекте.

«Отстроить Украину — это <…> означает строительство, масштабное строительство. Конечно, это означает большое финансирование и колоссальные инвестиции», — сказал он, обращаюсь по видеосвязи к участникам конференции по восстановлению экономики Украины. «Я приглашаю все страны цивилизованного мира, амбициозные компании, специалистов присоединиться к нашим усилиям», — призвал Зеленский.