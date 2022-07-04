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НОВОСТИ

Зеленский просит колоссальных инвестиций и финансирования на восстановление Украины

16:32 04.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский на международной конференции в Лугано заявил, что восстановление Украины требует колоссальных инвестиций и финансирования, и призвал всех принять участие в проекте.

«Отстроить Украину — это <…> означает строительство, масштабное строительство. Конечно, это означает большое финансирование и колоссальные инвестиции», — сказал он, обращаюсь по видеосвязи к участникам конференции по восстановлению экономики Украины. «Я приглашаю все страны цивилизованного мира, амбициозные компании, специалистов присоединиться к нашим усилиям», — призвал Зеленский.

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