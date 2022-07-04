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РФ будет внимательно следить за шагами Финляндии после вступления в НАТО — Лавров

17:00 04.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия пока не видит угрозы в потенциальном вступлении Финляндии в НАТО, но будет внимательно следить за ситуацией с точки зрения обеспечения собственной безопасности. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией, которая пока, еще раз подчеркну, пока не создает угрозу нашей безопасности. Конечно, мы будем оценивать любые дальнейшие шаги [Финляндии] с точки зрения интересов надежного обеспечения безопасности Российской Федерации», — сказал он.

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