Поправки в Семейный кодекс вводят презумпцию добросовестности родителей — Мизулина

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Внесенный в Госдуму законопроект, направленный на исключение практики произвольного отобрания детей из семей, предусматривает презумпцию добросовестности родителей и преимущественное право родственников на воспитание ребенка, если он остался без попечения родителей, в том числе временного. Об этом ТАСС сообщила в понедельник один из авторов инициативы, глава подкомитета по гражданскому и семейному праву комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина.

«Законопроект вводит в Семейный кодекс новые принципы правового регулирования семейных отношений, защищающие семью, такие как: презумпция добросовестности родителей при осуществлении родительских прав, право ребенка на родную семью. Это означает, что государство берет на себя обязанность при внесении изменений в семейное законодательство исходить и из этих принципов», — сказала она.