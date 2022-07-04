В Чехии заявили о неготовности НАТО вести затяжной конфликт

19:20 Источник: Lenta.ru

Возможности и запасы стран Запада для поддержки Украины ограничены, так что они не готовы к затяжному конфликту. Об этом в интервью Parlamentní listy заявил экс-глава военной разведки Чехии генерал-майор Андор Шандор.

В качестве примера он упомянул Германию, которая активно «дает обещания, но обещания совсем не соответствуют ожиданиям и реальности». Шандор считает, что основная проблема заключается в том, что Берлину уже нечего поставлять.

«Иными словами, если бы произошла эскалация конфликта между Россией и альянсом, то мы как альянс вели бы конфликт на относительно большей территории со значительно меньшими запасами вооружений», — признался собеседник издания и подчеркнул, что в случае конфликта оружия не хватит у самой Чехии. Lenta.Ru