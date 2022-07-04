0
0
0
НОВОСТИ

В Чехии заявили о неготовности НАТО вести затяжной конфликт

19:20 04.07.2022 Источник: Lenta.ru

Возможности и запасы стран Запада для поддержки Украины ограничены, так что они не готовы к затяжному конфликту. Об этом в интервью Parlamentní listy заявил экс-глава военной разведки Чехии генерал-майор Андор Шандор.

В качестве примера он упомянул Германию, которая активно «дает обещания, но обещания совсем не соответствуют ожиданиям и реальности». Шандор считает, что основная проблема заключается в том, что Берлину уже нечего поставлять.

«Иными словами, если бы произошла эскалация конфликта между Россией и альянсом, то мы как альянс вели бы конфликт на относительно большей территории со значительно меньшими запасами вооружений», — признался собеседник издания и подчеркнул, что в случае конфликта оружия не хватит у самой Чехии.  Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:40 04.07.2022
ВСУ выпустили по городу Снежное в ДНР ракеты из РСЗО HIMARS
0
138
18:00 04.07.2022
Поправки в Семейный кодекс вводят презумпцию добросовестности родителей — Мизулина
0
178
17:32 04.07.2022
Наказание без лишения свободы в 2021 году получил миллион осужденных в РФ
0
211
17:12 04.07.2022
Власти Клайпеды начали работы по демонтажу советского воинского мемориала
0
223
17:00 04.07.2022
РФ будет внимательно следить за шагами Финляндии после вступления в НАТО — Лавров
0
235
16:32 04.07.2022
Зеленский просит колоссальных инвестиций и финансирования на восстановление Украины
0
312
16:12 04.07.2022
Эмоциональные рассуждения вокруг призыва хоккеиста Федотова вряд ли уместны — Песков
0
282
16:10 04.07.2022
Андрей Воробьев: Социальная карта в Подмосковье станет электронной
0
252
16:00 04.07.2022
Украинские военные заявили, что установили флаг страны на острове Змеиный
0
339
15:32 04.07.2022
Цена газа в Европе впервые с начала марта превысила $1 700 за 1 тыс. куб. м
0
341

Возврат к списку