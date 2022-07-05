Турция начала расследование происхождения зерна на борту судна "Жибек жолы" - Bloomberg
09:05 05.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Турции начали расследование происхождения зерна, находящегося на борту сухогруза "Жибек жолы", который 1 июля встал на якорь недалеко от турецкого черноморского порта Карасу. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников.
По данным агентства, в настоящее время судно пришвартовано в порту Карасу, где пробудет до тех пор, пока турецкие власти не выяснят происхождение и траекторию движения груза. При этом, как подчеркнул один из собеседников агентства, Анкара осторожно относится к ситуации вокруг сухогруза, поскольку выступает посредником в переговорах между Москвой и Киевом по вопросу создания безопасного коридора для вывоза украинского зерна. Он также отметил, что встреча, посвященная зерновой проблеме, с участием Турции, России, Украины и ООН может состояться "уже на следующей неделе".
Сухогруз "Жибек жолы", по утверждению посла Украины в Анкаре Василия Боднара, был задержан в Турции по требованию Киева, который считает, что судно под российским флагом перевозит украинское зерно. Как утверждает украинская сторона, судно вышло из Бердянска, расположенного на освобожденных территориях Запорожской области. В военно-гражданской администрации региона не подтвердили и не опровергли эти заявления.
Представитель турецкой таможни не стал комментировать ситуацию, однако источник ТАСС в Карасу сообщил, что "Жибек жолы" ждал разрешения на заход в порт с 1 июля, но до сих пор его не получил. В посольстве РФ в Анкаре заявили, что турецкая сторона официально не уведомляла дипломатическое представительство о задержании судна. "Казахстанские железные дороги", чья "дочка" владеет сухогрузом, там проверяют достоверность сведений об инциденте.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в понедельник, что груз, находящийся на борту "Жибек жолы", шел по контракту между Таллином и Анкарой.
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