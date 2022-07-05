Освобожденные из плена на Украине россияне рассказали о многочисленных фактах насилия — СК
10:20 05.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военнослужащие, освобожденные из плена на Украине, рассказали о многочисленных фактах насилия к ним. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе СК.
«Следственный комитет проверяет факты бесчеловечного обращения с российскими военнопленными на Украине. Российские военнослужащие, которые в результате обмена пленными с украинской стороной были возвращены на территорию Российской Федерации, рассказали сотрудникам Следственного комитета РФ о многочисленных фактах насилия, которым они подвергались», — сказали в ведомстве.
В СК отметили, что следователи дадут правовую оценку каждому случаю. «По результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в ведомстве.
Сейчас российские военнослужащие проходят лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях. Их истории изобилуют примерами того, как представители Украины нарушают требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными, запрещающие жестокость, пытки и истязания. Так, один из военнослужащих сообщил, что в ходе 15-часового боя у него закончились боеприпасы, в результате чего он попал в плен. Украинские военные завязали ему глаза и связали руки, доставили в Харьков, где били палками и дубинками по телу, но лицо не трогали, чтобы не было синяков. Сотрудники Службы безопасности Украины применяли также удушающие приемы и угрожали застрелить, если он не зачитает на камеру подготовленный ими текст.
«Еще один военнослужащий рассказал, что с ранением бедра попал в плен. Медицинские манипуляции в больнице делали без обезболивающих средств. В плену его били, пытали током. Наряду с тремя другими российскими военнослужащими его спустили в подвал, где облили водой и долго били, после чего оставили там на четверо суток без воды и еды», — привели рассказ военного в СК. Так как он нуждался в медицинском уходе, его отвезли в больницу, однако после медицинских манипуляций бросили в камеру на каменный пол, где он провел еще трое суток без воды и еды. Во время перевязки от него требовали кричать пропагандистские лозунги, в противном случае отказывались вести на прием.
Другому военнослужащему, попавшему в плен с двумя ранениями, украинские врачи ампутировали ногу. «Посещение перевязочной всегда начиналось одинаково: медицинский работник тыкал в рану и смотрел, как он корчится от боли. Между перевязками его жестоко избивали». — рассказали в СК.
НОВОСТИ
- 10:40 05.07.2022
- Сбер собрал выгодные предложения для летних путешествий
- 10:32 05.07.2022
- В Вашингтоне готовятся к рецессии - Politico
- 10:18 05.07.2022
- Андрей Воробьев: Подмосковье - в Топ-3 рейтинга эффективности реализации промышленной политики
- 10:05 05.07.2022
- Сдавшийся на «Азовстали» швед отверг обвинение в участии в боевых действиях — источник
- 10:00 05.07.2022
- Глава ХДС предупредил о возможной борьбе за распределение газа в Европе
- 09:32 05.07.2022
- Япония ввела санкции против еще 90 физлиц и организаций из РФ и Белоруссии
- 09:20 05.07.2022
- Подозреваемый в стрельбе на параде в штате Иллинойс задержан — полиция
- 09:05 05.07.2022
- Турция начала расследование происхождения зерна на борту судна "Жибек жолы" - Bloomberg
- 09:00 05.07.2022
- Ведется артобстрел ряда жилых районов Курской области — губернатор
- 22:40 04.07.2022
- Флаг Украины на острове Змеиный не установили, а сбросили с вертолета, сообщили в Киеве
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать