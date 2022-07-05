Лисичанск был взят за двое суток благодаря четко спланированной операции — посол ЛНР в РФ
11:20 05.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы Луганской Народной Республики (ЛНР) и России установили контроль над Лисичанском за двое суток благодаря тщательно спланированной операции. Об этом заявил во вторник посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
«Сейчас была возможность поговорить с командирами. Они говорят, что это очень грамотная, серьезная, спланированная операция. Мы к ней долго шли и серьезно готовились. Мы понимали, что со стороны Северодонецка взять Лисичанск было практически нереально. Грубо говоря, это таракан на кафеле. Поэтому пробивались со стороны Попасной, шли с юга — подходили с той стороны. Потом организовали плацдарм выше Лисичанска через Северский Донец, его форсировали и заходили со стороны Новодружеска, Приволья. В какой-то момент стянули силы к Лисичанску и тогда взяли за двое суток», — сказал дипломат в эфире телеканала «Соловьев Live».
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