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НОВОСТИ

Украина делает все для того, чтобы ВС РФ не останавливались на границе ДНР и ЛНР — Володин

13:32 05.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании палаты во вторник заявил, что Украина делает все для того, чтобы Вооруженные силы (ВС) РФ не останавливались на границах Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Когда речь начинают заводить, как мы видим задачу [специальной военной операции], когда это все закончится. Закончится в том числе тогда, когда перестанут наносить удары по нашим мирным городам и селам. Они сами ведут все к тому, чтобы наши войска не останавливались на границе Луганской народной республики и Донецкой народной республики — удары [по регионам РФ] наносятся с территории Харьковской области, других регионов [Украины]», — сказал он.

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