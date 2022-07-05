Украина делает все для того, чтобы ВС РФ не останавливались на границе ДНР и ЛНР — Володин
13:32 05.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании палаты во вторник заявил, что Украина делает все для того, чтобы Вооруженные силы (ВС) РФ не останавливались на границах Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
«Когда речь начинают заводить, как мы видим задачу [специальной военной операции], когда это все закончится. Закончится в том числе тогда, когда перестанут наносить удары по нашим мирным городам и селам. Они сами ведут все к тому, чтобы наши войска не останавливались на границе Луганской народной республики и Донецкой народной республики — удары [по регионам РФ] наносятся с территории Харьковской области, других регионов [Украины]», — сказал он.
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