Корпуса ДНР и ЛНР перемещаются на донецкое направление — Пушилин
15:12 05.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Корпуса Донецкой и Луганской народных республик после освобождения ЛНР перемещаются на донецкое направление. Об этом сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин.
«Мы можем уже говорить, что и наш корпус, первый корпус, который принимал участие и помогал нашим братьям [в освобождении ЛНР], перемещается уже на донецкое направление. Также и второй корпус, луганский. Мы как зарождались с Луганском вместе, так и освобождаем территории вместе, конечно, при поддержке РФ, без которой это было бы невозможно», — сказал он.
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