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Россия не собирается выходить из ОБСЕ — Джабаров

16:32 05.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия стояла у истоков основания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и не планирует выходить из состава этой организации. Об этом заявил во вторник первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Если кто-то мечтает, что мы выйдем из Парламентской ассамблеи ОБСЕ, глубоко заблуждается. Потому что Россия была в числе стран основателей ОБСЕ», — сказал сенатор на пресс-конференции во вторник.

«Мы не собираемся [выходить из ОБСЕ] в отличие от Совета Европы, куда мы пришли, когда Совет Европы давно существовал», — добавил он.

Со 2 по 6 июля в Бирмингеме проходит ежегодная сессия ПА ОБСЕ. Ранее Джабаров сообщил, что правительство Великобритании отказало российской делегации в выдаче виз для участия в ней.

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