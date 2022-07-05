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НОВОСТИ

Лондон в ближайшее время передаст Киеву 10 самоходных артиллерийских установок

17:32 05.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев в ближайшее время получит от Лондона 10 самоходных артиллерийских установок, а также барражирующие боеприпасы. Как говорится в заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, он сообщил об этом во вторник по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Премьер-министр предоставил ему последнюю информацию о британской военной технике, в том числе о 10 самоходных артиллерийских системах и барражирующих боеприпасах, которые поступят в страну в ближайшие дни и недели», — отмечается в документе.

Джонсон также выразил уверенность в том, что ВС Украины смогут отвоевать территории, «недавно захваченные силами» РФ.

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