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К беспорядкам в Нукусе причастны внешние силы — Нацгвардия Узбекистана

11:32 06.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первые результаты следствия позволяют заявить, что к беспорядкам, которые произошли 1–2 июля в Нукусе, причастны внешние силы. Об этом в среду заявил начальник управления Национальной гвардии Узбекистана Зафар Алимов.

«Результаты следствия, которое началось сразу после массовых беспорядков в Нукусе, убедительно доказывают, что они не были случайными и были подготовлены заранее. В настоящее время тайна следствия не позволяет уточнить детали, но среди задержанных есть представители иностранных государств, которые находились в этот момент в столице Каракалпакии не случайно», — сказал Алимов на брифинге для иностранных и местных журналистов в Нукусе.

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