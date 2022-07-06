Иностранные доноры за 4 месяца направили в бюджет Украины почти $11 млрд — депутат Рады

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иностранные доноры с 24 февраля предоставили Украине 10,88 млрд долларов на финансирование расходов ее государственного бюджета, в последнее время приток таких средств увеличивается. Об этом в среду сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«По данным с 24 февраля по 5 июля, объем финансирования госбюджета от международных партеров составил 322,5 млрд гривен (10,88 млрд долларов)», — написал он в телеграм-канале.

«Для понимания темпов, только за последние две недели сумма финансирования увеличилась на 46%, или 101,8 млрд гривен (3,44 млрд долларов)», — добавил депутат.