Иностранные доноры за 4 месяца направили в бюджет Украины почти $11 млрд — депутат Рады
12:00 06.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иностранные доноры с 24 февраля предоставили Украине 10,88 млрд долларов на финансирование расходов ее государственного бюджета, в последнее время приток таких средств увеличивается. Об этом в среду сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
«По данным с 24 февраля по 5 июля, объем финансирования госбюджета от международных партеров составил 322,5 млрд гривен (10,88 млрд долларов)», — написал он в телеграм-канале.
«Для понимания темпов, только за последние две недели сумма финансирования увеличилась на 46%, или 101,8 млрд гривен (3,44 млрд долларов)», — добавил депутат.
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